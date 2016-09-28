Московская городская дума одобрила в окончательном чтении закон об обязанности столичных госслужащих указывать сведения о своих аккаунтах в социальных сетях и персональных сайтах в интернете. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом расширяется перечень ограничений, связанных с гражданской службой: гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае непредоставления сведений о размещении в информационно-телекоммуникационной сети интернет своих персональных данных», — рассказала редактор законопроекта, депутат Мосгордумы Татьяна Портнова.

Она уточнила, что служащему необходимо будет указывать только наименование сайта, где есть информация о нем. Также Портнова отметила, что новые требования вносятся в соответствии с изменениями, ранее введенными на федеральном уровне.

Законопроектом также устанавливается обязанность гражданских служащих и претендентов на замещение таких должностей предъявлять информацию об адресах сайтов в интернете, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать. Кроме того, в документе уточняются квалификационные требования для замещения государственной гражданской службы Москвы по уровню образования. Так, для замещения должностей категорий руководителей, помощников, специалистов высшей и главной групп должностей стало обязательным наличие высшего образования уровня специалитета или магистратуры.