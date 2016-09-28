Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неопровержимыми данные с российских радиолокационных систем, согласно которым ракету, якобы ставшую причиной крушения малазийского Boeing-777, пустили с территории, неподконтрольной сепаратистам. Об этом сообщает «РБК».

Существуют неопровержимые факты. В данном случае важно делать выводы, учитывая последнюю информацию, которая была опубликована, а именно первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой ополченцами Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков при этом уточнил, что его «коллеги» позже ответят на вопрос, «почему потребовалось время на формирование вот этого нового пакета информации».

Ранее 28 сентября следователи из международной группы по итогам расследования заявили, что пусковую установку «Бук», из которой сбили Boeing-777 на Донбассе, ввезли на территорию Украины из России. По данным комиссии, рейс MH17 сбили ракетой 9М38-М1 из системы «Бук-М1», которая находилась в момент выстрела в точке рядом с поселком Первомайское, недалеко от села Снежное. Этот участок в июле 2014 года (когда был сбит самолет) находился под контролем сепаратистов. Ранее примерно о тех же координатах стрельбы сообщали члены независимой исследовательской группы Bellingcat.

Самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур сбили над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.