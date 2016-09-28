Более 55 человек из 84 претендентов на включение в коллегию присяжных по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова взяли самоотвод. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам адвоката семьи Немцова Вадима Прохорова, в большинстве случаев отказавшиеся ссылались на личные обстоятельства — болезнь родственников и другие семейные и бытовые причины.

В конце июня 2016 года дело об убийстве Немцова передали в Московский окружной военный суд. 25 июля в нем начались предварительные слушания. Тогда же стало известно, что подсудимые Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, Анзор Губашев и Шадид Губашев и их защита попросили рассматривать дело судом присяжных. В августе МОВС попытался сформировать коллегию, но из 59 человек, пришедших на отбор, 45 взяли самоотвод. Всего же суду надо было выбрать 20 участников процесса — 12 основных и восемь запасных присяжных.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. Киллер произвел в сторону политика несколько выстрелов, четыре из которых попали в цель. Пистолет, из которого стреляли в Бориса Немцова, был выброшен в районе Москвы-реки. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни. Следствие считает, что обвиняемые тщательно готовились к убийству политика, но при этом выступали лишь исполнителями поручения бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц. За свою работу они должны были получить вознаграждение в 15 миллионов рублей.

В разное время фигуранты дела давали признательные показания: Дадаев — сразу после задержания, Шагид Губашев — на раннем этапе следствия, а Анзор Губашев — во второй половине 2015 года, чтобы добиться освобождения брата. Впоследствии все они заявили, что на них оказывалось давление. Теперь подсудимые активно заявляют о своей непричастности к убийству политика.