В Русской православной церкви прокомментировали решение правительства страны о поддержке законопроекта, устанавливающего административную ответственность за создание бэби-боксов. Позицию РПЦ по этому вопросу озвучил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации московского патриархата Владимир Легойда, его слова приводит информагентство «Москва».

На протяжении ряда лет в России существовали лишь несколько бэби-боксов, и их выведение за рамки правового поля ничего кардинально не поменяет. Проблема распространения абортов и оставления новорожденных детей может быть разрешена, если женщины увидят реальную альтернативу в виде помощи и участия в их судьбе со стороны общества и государства. Главное — не забывать, что благополучие детей — маркер, которым определяется и настоящее, и будущее любого народа Владимир Легойда, председатель синодального отдела московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом

Он также добавил, что в настоящее время церковь занята созданием приютов для матерей, оказавшихся в сложной ситуации, которые «призваны помочь им принять решение в пользу рождения и воспитания ребенка». Вместе с тем Легойда уточнил, что внутри церкви существуют разные мнения о проблеме бэби-боксов.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о запрете на установку в стране бэби-боксов — специально оборудованных колыбелей, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться. Чиновники объяснили необходимость принятия соответствующих поправок положениями Конвенции о правах ребенка, которой придерживается и Россия. Из нее следует, что в стране не должно быть «специально создаваемых мест для оставления детей после рождения». Законопроект поддержали с учетом его доработки.