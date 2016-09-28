Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в октябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к министерству транспорта России.

«Вчера на встрече с президентом Египта министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что Россия будет готова возобновить авиасообщение с Египтом уже в октябре, если египетские аэропорты подтвердят требуемый Россией уровень безопасности», — отметил источник агентства.

Уточняется, что переговоры по восстановлению авиасообщения между двумя странами в скором времени пройдут в Каире. В них примет участие вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Вместе с тем в пресс-службе Минтранса отказались от комментариев по данному вопросу.