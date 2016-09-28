Сенатор Елена Мизулина, выступая на пресс-конференции в Совете Федерации, высказалась на тему домашнего насилия и агрессии в российских семьях. Слова Мизулиной приводит телеканал «Дождь».

Мы, женщины, слабые создания, нам все можно. Мы там не обижаемся, даже когда, видите, бьет мужчина свою жену — такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя елена мизулина, сенатор Совета Федерации

При этом одной из главных проблем в стране Мизулина назвала «не столько насилие в семьях, сколько грубость», причину которой сенатор увидела в отсутствии «ласки и уважения, особенно со стороны женщин».

Также Мизулина назвала российское законодательство «одним из самых продвинутых законодательств применительно к ответственности за домашнее насилие», добавив, что «уважение к супругу» и авторитет в семье являются обязательными условиями совместной жизни.