Вечером в среду, 28 сентября, неизвестный облил краской из баллончика фотографии о войне на Украине, размещенные в Сахаровском центре. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Facebook.

По данным агентства «Москва», злоумышленник назвал одного из фотографов, чьи работы были представлены на выставке, «фашистом». Полиция попыталась задержать мужчину, но ему удалось скрыться.

От действий вандала пострадали работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко. Они заняли первое и второе места в номинации «Конфликт». На одной из них запечатлены бойцы батальона «Донбасс», а на второй — украинские солдаты во время военных действий в аэропорту Донецка.

Организаторы выставки заявили, что не будут восстанавливать снимки, так как не могут гарантировать сохранность работ и безопасность посетителей. Все оставшиеся целыми фотографии продолжат выставляться в Сахаровском центре до 19 октября. Их можно увидеть со среды по воскресенье с 13:00 до 20:00.