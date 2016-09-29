Пресс-служба правительства опровергла сообщения о разработке поправок к законодательству, предполагающих введение так называемого «налога» для неработающих. Об этом сообщает РИА «Новости».

В кабинете министров напомнили, что бесплатная медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения является конституционной гарантией, поэтому никакой речи о введении платной медпомощи для неработающих россиян не идет.

Официальная позиция правительства расходится с прозвучавшими ранее высказываниями вице-премьера Ольги Голодец. «Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, должны будут внести платеж за использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть», — заявила она в среду, 28 сентября. Тогда сообщалось, что соответствующий документ готовит министерство труда и социальной защиты населения.

Сейчас российское законодательство позволяет не работающим официально гражданам не платить страховые взносы, в том числе в систему обязательного медицинского страхования. За них это делает государство.