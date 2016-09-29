Экс-глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский анонсировал новый проект журналистских расследований «Открытые медиа», на который планируется потратить десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «РБК».

Всем желающим представить свой медиапроект нужно будет отправить заявку в «Открытые медиа». Прошедшие отбор проекты получат финансирование Ходорковского и инфраструктурную поддержку, в частности, помощь с бухгалтерией, правовую защиту и платформу для публикации материалов. Предполагается, что организаторы отберут от пяти до семи проектов, а затем на каждый из них выделят от трех до 30 миллионов рублей. При этом подавать заявки смогут не только журналисты, но и активисты и общественные деятели.



До декабря проект будет работать в тестовом режиме. Авторы планируют, что у каждого стартапа будут свои аккаунты в социальных сетях, а также, возможно, отдельные сайты. Сам Ходорковский добавил, что на это «требуется несколько месяцев, и, прежде чем это делать, нужно быть уверенным, что проект будет успешным».

Ранее сообщалось, что движение «Открытая Россия» бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского учредило премию для журналистов «Профессия — журналист». Премия присуждается в семи номинациях за материалы о России, опубликованные в СМИ (печатных, электронных, радио и ТВ) в период с 1 января по 1 ноября 2016 года. В номинациях «Расследование», «Репортаж», «Интервью + портрет», «Публицистика», «Региональная тема» представляются материалы только на русском языке, а в оставшихся двух — «Публикация российского журналиста о России на иностранном языке» и «Публикация иностранного журналиста о России в зарубежном СМИ» — участвуют материалы, опубликованные на иностранных языках. Выдвигать работы на конкурс могут сами авторы, а также другие журналисты или редакции.