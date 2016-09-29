Следственный комитет провел обыски у бывшего преподавателя столичной школы № 57 Бориса Меерсона и выпускницы этого учебного заведения Марии Немзер по делу о растлении ученика школы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления СК Юлию Иванову.

Отмечается, что обыски провели по адресам проживания Немзер и Меерсона. Также следователи допросили супругу последнего.

Ранее сообщалось, что после проверок в 57-й школе в отношении Меерсона и Немзер были заведены уголовные дела по части 4 статьи 135 Уголовного кодекса («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору»). По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и Немзер совершали развратные действия в отношении ученика школы, на тот момент не достигшего возраста 16 лет.

Ситуацию в школе № 57 начали обсуждать после того, как журналист Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел отношения со своими ученицами. В посте не упоминается номер школы и имя педагога, однако из комментариев понятно, что речь идёт об одной из самых престижных школ Москвы — школе № 57 — и о преподавателе истории Борисе Меерсоне, который уже уволился. Некоторые учителя школы решили покинуть учебное заведение после скандала. В то же время в социальных сетях начался флешмоб в поддержку школы № 57.