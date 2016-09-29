Россия оказалась на последней строчке рейтинга эффективности здравоохранения, который ежегодно составляет Bloomberg. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства.

Отмечается, что в этом рейтинге учтены не все страны мира, а только 55 государств с населением более пяти миллионов человек, ВВП на душу населения, превышающем пять тысяч долларов, и ожидаемой продолжительностью жизни более 70 лет. В России, по данным Bloomberg, ожидаемая продолжительность жизни составила 70,37 лет, а процент от ВВП на душу населения, который тратится на здравоохранение каждого человека, составил 7,07 % (в абсолютном выражении эта сумма равна 893 долларам).

Общий же коэффициент эффективности российской системы здравоохранения составил 24,3. Среди других аутсайдеров рейтинга оказались Бразилия (28,9), Азербайджан (30,9), Колумбия (31,9) и Иордания (32,2). В лидерах же значатся Гонконг (88,9), Сингапур (84,2), Испания (72,2), Южная Корея (71,5) и Япония (68,2).

Сам рейтинг, как указывает Bloomberg, составляется с 2012 года, однако есть и показатели за 2009 год, согласно которым Россия и тогда находилась на последнем месте.