В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по движущемуся поезду на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленником оказался 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, обстрелявший из пневматического пистолета поезд, двигавшийся от станции метро «Выхино» в сторону станции «Лермонтовский проспект». Несколько пуль попали по вагону, в результате чего разбились два оконных стекла.

Дата совершения преступления не уточняется. Известно лишь, что полиция вышла на след подозреваемого спустя несколько дней после происшествия. По данным агентства «Москва», правоохранители задержали трех человек. Двое из них оказались свидетелями случившегося.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.