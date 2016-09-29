С 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных платежей появится новая строка — за вывоз мусора. Об этом сообщает «Российская газета».

Сейчас плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов включена в расходы на содержание и ремонт жилого помещения. После проведения реформы платежей услуга превратится из жилищной в коммунальную.

Также изменится порядок расчета платы за вывоз мусора. Сейчас ее размер не фиксируется и назначается самой управляющей компанией. С 2017 же года во всех регионах определят единый для всех жителей тариф. Точные расценки станут известны после выбора местных операторов, которые займутся ликвидацией отходов.

По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, исполнителей будут выбирать по итогам тендера сроком на десять лет. Победит тот, кто предложит наилучшие условия. Предполагается, что это сделает ценообразование в этой сфере более прозрачным. Также власти ожидают, что региональные операторы решат проблему несанкционированных свалок и станут активнее развивать переработку отходов.