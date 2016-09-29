Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы «Аэрофлота» Виталия Савельева о создании «черного списка» пассажиров, которых авиакомпания не будет пускать на борт самолетов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Люди становятся все жестче, ответственность у них только административная, очень низкая. Мы приводим в пример западное законодательство — европейское, американское: там не просто огромные штрафы — там за такие действия, те увечья, которые они доставляют нашим кабинным экипажам, тюремные сроки до 20 лет», — заявил Савельев.

Он также отметил, что у «Аэрофлота» уже есть внутренний «черный список», состоящий из 3 090 человек, и предложил перевести административную ответственность в уголовную и повысить штрафы до 500 тысяч рублей. Также Савельев попросил Путина разрешить «Аэрофлоту» использовать на борту самолетов средства сдерживания, а именно пластиковые наручники и ремни.

Путин ответил Савельеву, что поддерживает озвученные предложения.