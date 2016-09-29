Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал в своем блоге видео с предполагаемым домом главы «Роснефти» Игоря Сечина, расположенным на Рублёвском шоссе. Ранее о том, что у Сечина есть дом в Барвихе, писала газета «Ведомости».

По словам Навального, большая часть земли «занята огромной постройкой», а стоимость дома и участка достигает 3,8 миллиарда рублей. Кроме того, в своем ролике Навальный утверждает, что по соседству с предполагаемым домом Сечина якобы располагаются участки с недвижимостью, принадлежащие бывшему президенту «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, главе организации «Союз армян» Аре Абрамяну и генеральному директору «Сбербанк капитала» Ашоту Хачатурянцу. Также, по утверждению Навального, рядом с вероятным домом Сечина находятся дома жены главы «Ростеха» Сергея Чемезова и его неназванного друга.

Расследование «Ведомостей» о строительстве Игорем Сечиным дома в Барвихе было опубликовано 20 июля 2016 года. В статье говорится, что глава «Роснефти» владеет участком площадью три гектара в центре нового поселка на Рублёвке. По данным «Ведомостей», рядом расположены участки детей Сечина — Ивана Сечина и Инги Каримовой.

Глава «Роснефти» счел приведенные в статье сведения ложными и пожаловался на вмешательство журналистов в его личную жизнь, о чем и заявил в соответствующем судебном иске. Юристы Сечина пояснили, что такая публикация могла выйти в печать только с согласия самого истца. «Не должно быть праздного любопытства, на какие средства живет человек. Если есть сомнения в законности чьих-либо доходов и расходов, то нужно обращаться в компетентные органы, они разберутся», — добавили они.

В середине сентября Останкинский суд Москвы обязал газету «Ведомости» уничтожить весь сохранившийся тираж выпуска со статьей о доме Сечина в Барвихе. Вдобавок к этому издание должно удалить аналогичную статью со своего сайта. Каких-либо материальных претензий к «Ведомостям» не предъявлялось.