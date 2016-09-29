На YouTube-канале ATV Plus 28 сентября был опубликован выпуск передачи «Ночной полет» от 14 марта 2000 года с участием нынешнего сенатора Елены Мизулиной. В нем Мизулина выступает с критикой партии «Единство» (позже переименованной в «Единую Россию»), получившей большинство мест в парламенте на выборах 1999 года, и называет Григория Явлинского «судьбой России».

Передача посвящена назначенным на 26 марта выборам президента России. В то время Мизулина была депутатом Государственной думы от партии «Яблоко», которую покинула в 2001 году, объяснив, что ей «стыдно быть в партии, которая набирает на выборах лишь 5 %».

Я считаю, что Явлинский — это вообще судьба России. Это просто так выпало, так получилось, так повезло России, что есть такой человек, как Григорий Алексеевич, что он среди кандидатов елена мизулина, депутат Государственной думы от партии «Яблоко» (2000 год), сенатор Совета Федерации (2016 год)

Также Мизулина говорит на видео, что «каждого из кандидатов надо оценивать не с точки зрения программы, не с точки зрения того, какие надежды он вселяет, а с точки зрения того, способен ли человек причинить вред вашей свободе, отнять ее или ограничить».

Вместе с тем после вопроса ведущего Андрея Максимова о том, почему россияне голосуют за «Единство», которое поддерживает новый президент Владимир Путин, Мизулина ответила, что «значит, им нравится, что гибнет столько людей, что не платят пенсии и зарплаты, что мы такие нищие».