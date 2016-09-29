Разработчик из Кривого Рога Виталий Левченко создал сервис «Писец», который генерирует рукописный текст на основе электронных документов. Об этом сообщает интернет-издание «Секрет фирмы».

Отмечается, что «Писец» способен распознавать русскоязычный и англоязычный тексты, знаки препинания, нумерованные списки, а также числа и символы, расположенные в верхнем и нижнем регистрах. При этом для придания реалистичности текст генерируется с различными ошибками и помарками.

В настоящее время сервис работает в бета-версии. В дальнейшем планируется добавить функцию печати готовых конспекты и выбора почерка.

«Предстоит еще много работы над адаптацией английского и всех кириллических языков, скорости работы программы, а также простой возможности добавить свой собственный почерк любому желающему. Должно быть пять стандартных почерков, проверка на ошибки, форматирование текста, как в Word, то есть подчеркивание, изменение цвета, выравнивание и индексы», — рассказал автор проекта.

Вместе с тем, по словам Левченко, в полной версии «Писец» останется бесплатным.