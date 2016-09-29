Фотовыставку в Сахаровском центре временно закрыли после попытки группы людей, одетых как казаки, остановить ее работу и заблокировать вход в помещение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра. 

«Вход на выставку временно закрыт. Там работает полиция, они опрашивают свидетелей, устанавливают, что произошло», — рассказали в центре.

В центре Москвы либералы организовали фотовыставку, где выставили украинских карателей героями! Мы с товарищами решили закрыть выставку, где пропагандируют фашизм и вручить директору Сахаровского центра банку с томатным соком,как символ крови тех, кого убивали бравые украинские солдаты. Мой коллега, депутат Якиманки Дмитрий Захаров уже направил в следственный комитет письмо, в котором обратил внимание, что фотографы были свидетелями убийства мирного населения и должны быть привлечены к ответственности. Лично мне стыдно, что такой #позор произошел в столице России! #фашизмнепройдет #донбасс #днр #лнр #правыйсектор #бандеровцы #либералы

Фото опубликовано @sorokinadarya

Российские либералы героизируют нацистских карателей на Донбассе, устроив фотовыставку в Сахаровском центре. В Сахаровском центре открылась выставка. Формально — не придерёшься: центр документальной фотографии, конкурс «Прямой взгляд», тема — «проблемы взаимоотношений человека с обществом и государством, а также пути разрешения этих проблем». И задачи весьма лояльные... Читайте далее: https://goo.gl/uLZ5Rc #Украина #АТО #нацизм #терроризм #либералы #Сахаровскийцентр

Фото опубликовано Центр политического анализа (@politanalysis)

Выставка, о которой идет речь, посвящена вооруженному конфликту на Украине. Ранее в среду неизвестный облил краской из баллончика несколько фотографий выставки. Позже в Сахаровский центр пришли люди в форме казачьего войска, которые сорвали объявления, размещенные сотрудниками центра на месте испорченных фотографий. Они принесли с собой банку с неизвестной жидкостью и надписью «Кровь детей Донбасса» и кричали: «Мочи козлов, спасай Россию!»