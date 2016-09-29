Фотовыставку в Сахаровском центре временно закрыли после попытки группы людей, одетых как казаки, остановить ее работу и заблокировать вход в помещение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу центра.

«Вход на выставку временно закрыт. Там работает полиция, они опрашивают свидетелей, устанавливают, что произошло», — рассказали в центре.

Выставка, о которой идет речь, посвящена вооруженному конфликту на Украине. Ранее в среду неизвестный облил краской из баллончика несколько фотографий выставки. Позже в Сахаровский центр пришли люди в форме казачьего войска, которые сорвали объявления, размещенные сотрудниками центра на месте испорченных фотографий. Они принесли с собой банку с неизвестной жидкостью и надписью «Кровь детей Донбасса» и кричали: «Мочи козлов, спасай Россию!»