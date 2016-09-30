Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев решил уволиться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

По данным источника, решение Зиновьева покинуть правоохранительные органы «не связано с отставкой начальника главного управления МВД по Москве Анатолия Якунина». Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что Зиновьев покинет пост начальника Московского уголовного розыска и возглавит Управление внутренних дел по Восточному административному округу Москвы.

23 сентября стало известно, что глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин уйдет в отставку. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главой московской полиции генерал-майора Олег Баранова.