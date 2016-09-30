Заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко уволили. Такое решение принято после завершения служебной проверки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«Комиссия в ходе проверки тщательно и объективно изучила обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления „Т“ ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в совершении должностных преступлений. По ее результатам он уволен со службы в органах внутренних дел РФ», — сказала Волк. При этом она уточнила, что в период проверки в МВД также сняли с должности и начальника Захарченко — начальника управления «Т» Александра Тищенко.

Дмитрия Захарченко арестовали 10 сентября. Ему инкриминируют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Впоследствии правоохранителям также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного. Позднее деньги, найденные при обыске у Захарченко, связали с крупными хищениями из «РЖД».