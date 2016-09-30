Государственным служащим запретят пользоваться несертифицированными приложениями, такими как WhatsApp, Viber и Telegram. Об этом пишет газета «Ведомости».

Инициативу обсудили представители Минкомсвязи, ФСБ, Минэкономразвития и отраслевых ассоциаций. Если правило вступит в силу, то чиновнику за использование мессенджеров будет грозить дисциплинарное наказание, в отдельных случаях возможно увольнение.

Как уточнила глава компании InfoWatch Наталья Касперская, использование несертифицированных средств шифрования чиновниками — это плохо, поскольку «они не дают возможности мониторинга со стороны спецслужб» и «протоколы шифрования могут иметь бэкдор, то есть возможность дешифровки».

При этом Касперская подчеркнула, что не имеет смысла запрещать чиновникам использовать общедоступные сервисы в личной переписке, но для рабочей — обязательно использовать приложения с сертифицированными средствами шифрования.