Следственный комитет начал доследственную проверку информации о том, что девять пациентов, проходивших лечение в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца, потеряли зрение после введения им некачественного лекарства. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«По данным СМИ, девять пациентов одной из столичных офтальмологических клиник потеряли зрение во время оказания им медицинских услуг. Из информации также следует, что возможной причиной потери зрения гражданами было введение некачественного лекарственного средства. В рамках проверки следователи опросят персонал указанной клиники, в том числе должностных лиц, ответственных за приобретение и хранение лекарственных препаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что необходимо выявить все случаи, когда пациентам мог быть нанесен вред. Кроме того, назначены судебно-экспертные исследования по установлению степени вреда здоровью и изучению химического состава медицинского препарата.

Ранее СМИ сообщили о том, что несколько человек полностью потеряли зрение после того, как в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». Позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил журналистам о том, что Росздравнадзор проведет проверку в институте.