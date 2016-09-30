Бывший шеф-редактор «РБК» Елизавета Осетинская назвала «местью по совокупности» иск «Роснефти» к «РБК» на 3 миллиарда рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP». Об этом Осетинская написала на своей странице в Facebook.

По мнению экс-шеф-редактора «РБК», данный иск — прямая угроза российским независимым медиа. «В купе с остальными историями — про уничтожение тиража „Ведомостей“ и так далее — это даже не сигнал, а констатация: никакого медиабизнеса вам не будет, сидите по лавкам, и чтобы рты были закрыты», — написала Осетинская.

По поводу беспрецедентного иска роснефти на 3 млрд руб к рбк и (в особенности) лично к журналистам. Первое. Это копия ... Опубликовано Elizaveta Osetinskaya 29 сентября 2016 г.

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP»: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-Пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций.