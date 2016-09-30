В Москве задержали семь человек, в том числе трех бывших сотрудников полиции, которых подозревают в участии в деятельности притонов с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщает «Интерфакс».

Источник издания уточнил, что в группу задержанных могли входить несколько бывших сотрудников ОВД «Ивановское» Восточного административного округа Москвы, в том числе оперативники уголовного розыска, а также гражданские лица. По предварительным данным, они организовали на территории округа сеть гей-клубов, куда через объявления в интернете нанимали людей для оказания интимных услуг, в том числе подростков. В дальнейшем полицейские задерживали клиентов, вступивших в половую связь с несовершеннолетними, и вымогали у них крупные суммы денег под угрозой уголовного преследования и длительного тюремного заключения.

«Руководством главного управления министерства внутренних дел по Москве назначена служебная проверка в отношении их непосредственных руководителей, по результатам которой будет принято решение о привлечении их к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от должности», — заявили в пресс-службе МВД. Там также отметили, что входивших в преступную группу бывших полицейских уволили из органов внутренних дел «по отрицательным мотивам».

По факту задержания было возбуждено уголовное дело по статьям 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Ранее источники информагентства ТАСС сообщали, что всего были задержаны восемь человек: трое гражданских, два бывших и три действующих сотрудника полиции, в том числе начальник уголовного розыска одного из московских отделений внутренних дел.