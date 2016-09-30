Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, сколько россияне потеряли в негосударственных пенсионных фондах с начала 2015 года. Об этом сообщает ТАСС.

21 200 000 000 рублей потеряли россияне

в негосударственных пенсионных фондах

При этом государство за тот же период потеряло 71,2 миллиарда рублей. Эту сумму Центробанк был вынужден перечислить на счета граждан в Пенсионном фонде взамен утраченных в НПФ.

Накопительную часть пенсии можно хранить в Пенсионном фонде РФ или передать в НПФ. Раз в несколько лет россияне могут менять НПФ или переводить накопления из НПФ в Пенсионный фонд России или обратно. В НПФ те, кто работает в России, может передать взносы на накопительную часть пенсии — 6 % от заработка для граждан 1967 года рождения и моложе, а 16 % идет на страховую часть. С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена, а 6 % от заработка идут на страховую часть. В 2015 году в России заработала система гарантирования пенсионных накоплений с регулярными взносами участниками-НПФ.