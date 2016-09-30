Представители главного управления Следственного комитета по Москве задержали третьего подозреваемого по делу о коррупции в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщают «Ведомости».

Задержанным оказался заместитель начальника отдела автодорожного надзора по Западному, Южному и Юго-Западному автономным округам центрального управления Государственного автодорожного надзора города Москвы Максим Моргун. На него заведено дело по части 6 статьи 290 (получение взятки) и части 5 статьи 291 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Ранее были задержаны начальник управления Государственного автодорожного надзора по Московской области Игорь Суржик и инспектор столичного территориального подразделения Артем Высоцкий. Вопрос об аресте троих подозреваемых будет решен 30 сентября.

По версии следствия, подозреваемые получили взятку «за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки» по Москве и регионам России. За денежные средства сотрудники сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом в настоящее время следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений.