В 2017 году материнский капитал не будут индексировать. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Нет, маткапитал не будет проиндексирован», — заявил министр. По словам Топилина, решение является окончательным.

При этом глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее заявил, что вопрос об индексации материнского капитала еще не решен окончательно. К нему вернутся в октябре при рассмотрении бюджета в правительстве.

Материнский капитал — единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка. Программа действует в России с 2007 года. Использовать материнский капитал можно только на определенные цели, например на обучение ребенка или на пенсионное обеспечение матери.