В страховых свидетельствах обязательного пенсионного страхования больше не будет строки о необходимости обмена документа в случае смены пола. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

По его информации, выдача СНИЛС нового образца начнется в октябре.

Сейчас на оборотной стороне СНИЛС есть упоминание того, что свидетельство подлежит замене «при смене фамилии, имени, отчества, даты или места рождения или пола застрахованного лица».

О том, что глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов просит министерство труда убрать со страхового свидетельства упоминание о смене пола, СМИ сообщали в мае. Перед этим с подобной просьбой выступал член Общественной палаты Султан Хамзаев. Он объяснил свое требование тем, что так в документе утверждается, что смена пола «столь же распространена и повседневна, как и изменение фамилии, имени, отчества».