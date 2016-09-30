Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая предложила рассмотреть вопрос об исключении «Войны и мира» Льва Толстого, а также некоторых романов Федора Достоевского из школьной программы по литературе. Об этом она сообщила в интервью информагентству «Москва».

Вербицкая отметила, что считает эти произведения «глубокими и философскими, с серьезными рассуждениями на разные темы», добавив, что, по ее мнению, «ребенок не может понять их глубины». При этом Вербицкая предложила дополнить школьную программу курсом «Православная культура», в который «должны входить произведения духовной литературы».

«Библию, думаю, каждый должен прочесть. Это и духовно-нравственное воспитание, моральные основы. А значит, такой курс необходим. Но, конечно, изучение его должно быть добровольным. Смотрю на учеников воскресных школ — они другие и, определенно, не стали хуже своих сверстников от того, что послушали проповедь», — заявила президент Российской академии образования.

В марте 2016 года представители Русской православной церкви предложили убрать некоторые рассказы Чехова, Куприна и Бунина из школьной программы по литературе, однако позже отказались от своих слов.