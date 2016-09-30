Швейцарская компания «Ф. Хоффманн-ля Рош», производитель препарата «Авастин», после введения которого, как сообщалось ранее, ослепли девять пациентов в научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца, заявила, что не поставляет это лекарство российскому НИИ. Об этом представители компании сообщили The Village.

«Компания „Р-Фарм“, которая является партнером компании „Рош“ по локализации данного препарата в России, подтверждает, что в 2016 году не поставляла данный препарат в институт Геймгольца», — говорится в заявлении фирмы.

Кроме того, в «Ф. Хоффманн-ля Рош» отмечают, что «Авастин» не зарегистрирован для применения в офтальмологии. «В инструкции по медицинскому применению препарата „Авастин“ имеется предупреждение о том, что препарат не предназначен для интравитреального введения», — подчеркивают в компании.

Представители компании, уточняют, что „Авастин» предназначен только для применения в онкологии. Препарат был зарегистрирован в России в 2005 году.

Ранее сообщалось, что девять человек полностью потеряли зрение после того, как в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». Позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил журналистам о том, что Росздравнадзор проведет проверку в институте. Также проверку начал Следственный комитет.