Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал ситуацию с возможным лишением его степени доктора исторических наук, отметив, что «это возврат во времена СССР, когда господствовало единомыслие». Слова Мединского приводит «Интерфакс».

Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные — буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя владимир мединский, министр культуры России

Также Мединский заявил, что всегда считал своей задачей «популяризацию истории», отметив, что «ему бы не хотелось, чтобы возник прецедент, когда одни научные специалисты могут навязывать всему сообществу свою точку зрения». Вместе с тем, по слова главы Минкульта, его приглашали на заседание диссертационного совета, однако рабочий график не позволит ему туда поехать, поэтому вместо него «будет присутствовать представитель».

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником сообщества «Диссернет» Иваном Бабицким, которые, проанализировав диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков», поставили под сомнение ее научную ценность.