Пресненский суд Москвы санкционировал арест троих бывших полицейских, обвиняемых в создании притонов с детьми с целью дальнейшего шантажа клиентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Под стражу заключены начальник отдела уголовного розыска отдела министерства внутренних дел по району Ивановское Андрей Ломакин, оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по району Перово Александр Рубанов и сотрудник уголовного розыска Игорь Фролов. При этом оперуполномоченному Вадиму Лойко продлили срок предварительного задержания до 4 октября. Отмечается, что все фигуранты дела были уволены из полиции.

Вместе с тем еще один подозреваемый по делу Евгений Кузнецов заключен под домашний арест. Следователь сообщил в суде, что Кузнецов признал вину, дал показания по делу и «проявил признаки деятельного раскаяния».

Ранее сообщалось, что четверо полицейских и еще четверо их предполагаемых сообщников были задержаны 30 сентября. Согласно материалам дела, подозреваемые организовали в Москве сеть гей-клубов, куда через объявления в интернете нанимали людей для оказания интимных услуг, в том числе подростков. В дальнейшем полицейские задерживали клиентов, вступивших в половую связь с несовершеннолетними, и вымогали у них крупные суммы денег под угрозой уголовного преследования и длительного тюремного заключения.

UPD (20:30): Следователи не исключают, что в деле об организации притонов с несовершеннолетними в Москве могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова одного из представителей органов, сказанных в Пресненском суде, где рассматривались ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

«Расследование не окончено, будут еще фигуранты», — сказал он, отказавших от дальнейших комментариев.

