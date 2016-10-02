Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы у Московской хоральной синагоги в центре столицы. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России.

Вечером в субботу, 1 октября, у здания синагоги произошел конфликт между охранниками учреждения и мужчиной, «поведение которого было неадекватным». Сперва он требовал позвать к нему кого-нибудь из раввинов, а затем несколько раз выстрелил в охранников из пистолета и, по данным «Медиазоны», попытался поджечь себя. Канистру с горючей жидкостью нападавший принес с собой.

В результате инцидента один из охранников получил ранение — его госпитализировали. Также пострадал водитель одного из прихожан, но он отказался от помощи.

Стрелявшего задержали и доставили в отделение полиции для разбирательства. Ему грозит до семи лет лишения свободы за нарушение части 2 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство».

По предварительным данным правоохранителей, задержанный является жителем города Королев в Московской области. ТАСС уточняет, что он может состоять на психиатрическом учете.