В субботу, 1 октября, в Москве состоялась прощальная вечеринка по случаю закрытия временного пространства «Кругозор». The Village собрал фото и видео из соцсетей, чтобы показать, как прошла эта ночь.

Судя по комментариям к записям, желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь. Некоторые из них даже пожаловались на давку на входе.

ссср

Фото опубликовано гер@ (@hilfiqer)

В заключительную ночь в клубе играл джаз и «Домашний бит-квартет». Также гостям предлагали не упустить последний шанс сфотографироваться на фоне ковров и постоять в очереди за глинтвейном.

В ⚫️-озор ✨✨✨✨��� @ksushaiv @katiazhavoronkova ❤️

Видео опубликовано Kate Kuznetsova (@katykino)

Новое пространство «Кругозор» открылось 3 июня по адресу Бумажный проезд, 3. Заведение сразу заявлялось как временное, но дата закрытия не была известна. «Кругозором» занималось агентство Stereotactic, которое на лето 2015 года открывало временный бар «ЭМА».