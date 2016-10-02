Закрытие «Кругозора»
В субботу, 1 октября, в Москве состоялась прощальная вечеринка по случаю закрытия временного пространства «Кругозор». The Village собрал фото и видео из соцсетей, чтобы показать, как прошла эта ночь.
Судя по комментариям к записям, желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь. Некоторые из них даже пожаловались на давку на входе.
В заключительную ночь в клубе играл джаз и «Домашний бит-квартет». Также гостям предлагали не упустить последний шанс сфотографироваться на фоне ковров и постоять в очереди за глинтвейном.
Новое пространство «Кругозор» открылось 3 июня по адресу Бумажный проезд, 3. Заведение сразу заявлялось как временное, но дата закрытия не была известна. «Кругозором» занималось агентство Stereotactic, которое на лето 2015 года открывало временный бар «ЭМА».
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