В субботу, 1 октября, в Москве состоялась прощальная вечеринка по случаю закрытия временного пространства «Кругозор». The Village собрал фото и видео из соцсетей, чтобы показать, как прошла эта ночь.

Судя по комментариям к записям, желающим попасть на вечеринку пришлось отстоять многочасовую очередь. Некоторые из них даже пожаловались на давку на входе.

ссср Фото опубликовано гер@ (@hilfiqer) Окт 1 2016 в 9:37 PDT

Фото опубликовано Anyeka Efimova (@smartbastard) Окт 1 2016 в 5:56 PDT

Наконец-то расширил #кругозор. Народу было так много, что очередь на входе растянулась больше чем на час. Но все равно��� Фото опубликовано @insight2012 Окт 1 2016 в 4:57 PDT

В заключительную ночь в клубе играл джаз и «Домашний бит-квартет». Также гостям предлагали не упустить последний шанс сфотографироваться на фоне ковров и постоять в очереди за глинтвейном.

Фото опубликовано Vasilina Moroz (@vasilina.moroz) Окт 1 2016 в 8:24 PDT

Фото опубликовано PAK NATASHA (@paknr) Окт 2 2016 в 1:50 PDT

Фото опубликовано poklad katya � (@pokladistaya) Окт 1 2016 в 5:33 PDT

В ⚫️-озор ✨✨✨✨��� @ksushaiv @katiazhavoronkova ❤️ Видео опубликовано Kate Kuznetsova (@katykino) Окт 1 2016 в 3:58 PDT

Видео опубликовано @sofia_weinstein Окт 2 2016 в 12:19 PDT

А теперь давайте все вместе поможем найти названия треков из второго (особенно) и третьего отрезка видео. П.с. Было круто #rwershвидео Видео опубликовано I was born 4 tuson (@rwersh) Окт 2 2016 в 12:58 PDT

Видео опубликовано Nikita Shcherbakov (@sherbakov.nikita) Окт 1 2016 в 8:16 PDT

В итоге самый #грустныйтусер и самый #плохойтусер ушли с вечеринки последними #ахах #полициявечеринок заставила танцевать покуда ноги могли ) #tanwoomanna #galacticmonkey #galacticspy #ttバイク #tt面膜 #t #peace✌�️ #musiclover Немного сегодня #расшириликругозор Видео опубликовано T A N Y A P R I by L O V A (@tanwoomanna) Окт 1 2016 в 11:08 PDT

Фото опубликовано @sashanabokova Окт 1 2016 в 6:35 PDT

#lastparty #krugozor #media_grill #всемспасибовсемпока #мск #досвиданиякругозор #былокруто Фото опубликовано shpic88 (@shpic88) Окт 2 2016 в 2:17 PDT

Фото опубликовано Anna Golubeva (@anngolubewa) Окт 1 2016 в 6:40 PDT

Новое пространство «Кругозор» открылось 3 июня по адресу Бумажный проезд, 3. Заведение сразу заявлялось как временное, но дата закрытия не была известна. «Кругозором» занималось агентство Stereotactic, которое на лето 2015 года открывало временный бар «ЭМА».