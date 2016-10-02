Министерство обороны скорректировало правила призыва россиян на службу в армию. Об этом представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Алексей Князев рассказал в эфире «Эха Москвы».

В частности, в новых правилах ужесточаются требования к психическому здоровью призывников. Теперь врачи будут оценивать их склонность к девиантному поведению. При этом медкомиссия сможет отправить потенциального новобранца на повторное психологическое освидетельствование, чтобы «исключить возможность попадания психически нездоровых юношей на военную службу». Соответствующие методички направлены в военные комиссариаты, так как новые требования вступили в силу уже с осеннего призыва, начавшегося 1 октября.

Кроме того, полковник сообщил, что с 1 января 2017 года изменятся правила предоставления отсрочки студентам колледжей и техникумов. С нового года она будет действовать весь период обучения. Сейчас же, если потенциальные призывники поступают в эти учебные заведения после 9-го класса, то получают отсрочку до достижения 20-летнего возраста, а если поступают после 11-го класса, то отсрочку получают лишь в том случае, если достигают призывного возраста в последний год учебы.

За время осенней призывной кампании Генштаб планирует пополнить ряды армии на 152 тысячи человек. Весной на службу призвали 155 тысяч россиян. Еще 3,2 тысячи человек считаются уклонистами.