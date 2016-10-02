Весь наш модельный ряд, в том числе военная техника, сформирован в соответствии с пожеланиями заказчиков. Они к нам обращаются — и, поскольку мы заявляем, что можем сделать все что угодно — заказывают все, что хотят: космический корабль, подводную лодку и так далее. «Бук» тоже заказали клиенты. Мы его сделали. Модель нам понравилась, после этого мы поставили ее в серию.

Ассоциации «Бука» (со сбитым в Донбассе Boeing - Прим.ред.) нас не смущали. Эти установки участвовали во многих войнах. Нельзя сказать, что у них какой-то очерненный имидж. На самом деле, наша модель — даже не «Бук», а просто зенитка, на которой так написано («Бук» немного по-другому выглядит). Это целая серия: там есть и танк, и самолет, и военная машина — а зенитка как одна из единиц вооружения.

Если мы не захотим что-то делать, естественно, можем отказаться от заказа. Но в данном случае мы не видели какой-то проблемы.Мы бы, например, не стали делать технику американского или британского производства. Почему? Считаем, что это наши идеологические противники и популяризировать их ни в каком виде мы не хотим.

Кроватка появилась на сайте весной 2015 года. Сейчас просто кто-то написал о ней. Комментарии пользователей я еще не читал, так как нахожусь за городом. Приеду в город — почитаю, мне интересно.

Антон Коппель, директор фабрики креативной детской мебели Carobus