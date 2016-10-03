Социологи «Левада-центра» провели опрос и выяснили, считают ли россияне прошедшие выборы в Госдуму честными и что они знают об их итогах. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

31 % россиян считают, что выборы в Госдуму

были нечестными

С ними не согласны 46 % опрошенных: 10 % из них уверены, что выборы были проведены абсолютно честно, 36 % полагают, что голосование было достаточно честным.

При этом 24 % респондентов оказались не в курсе, какие партии прошли в обновленный состав Государственной думы. Приблизительное представление об этом имеют 41 % россиян, а точными данными владеют 36 % опрошенных.

По мнению 18 % россиян, при подсчете голосов на выборах нарушений не было. Еще 30 % считают, что если нарушения и были, то незначительные. 13 % полагают, что нарушения были значительными, но это не повлияло на итоговый результат. В то, что нарушения при подсчете изменили исход голосования, верят 6 % респондентов. 33 % затруднились ответить.

Также россиян спросили, ожидают ли они, что при новом составе Госдумы их жизнь изменится к лучшему. Определенно уверены в этом 9 % опрошенных, 36 % думают, что, скорее всего, именно так и будет. Сомневаются в грядущих позитивных изменениях 28 %, а уверены в том, что лучше не будет, 19 % респондентов.