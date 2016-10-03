На совещании в министерстве чрезвычайных ситуаций в понедельник, 3 октября, могут объявить об увольнении начальника Московского главного управления ведомства Ильи Денисова. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Известия».

Уточняется, что Денисову грозит отставка из-за гибели восьми пожарных при тушении пожара на складе на востоке Москвы 22 сентября. По словам источников, руководство московского главка обвинили в непрофессионализме.

Пожар, о котором идет речь, начался вечером 22 сентября на складе пластиковых изделий, расположенном на Амурской улице на востоке Москвы. Во время его тушения погибли восемь сотрудников МЧС — на них обрушилась горящая кровля.