В министерстве чрезвычайных ситуаций России опровергли появившуюся в СМИ информацию о готовящейся отставке руководителя Главного управления ведомства по Москве Ильи Денисова. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Илья Денисов исполняет свои служебные обязанности, сообщения об отставке являются не более чем слухами», — заявил источник в МЧС.

По его словам, повода для отставки Денисова нет, поскольку погибшие в конце сентября при тушении пожара сотрудники «действовали грамотно и самоотверженно».

Ранее газета «Известия» написала, что Денисову грозит отставка из-за гибели восьми пожарных при тушении пожара на складе на востоке Москвы 22 сентября. По словам источников, руководство московского главка обвинили в непрофессионализме.