Пресненский суд Москвы признал блогера Антона Носика виновным в экстремизме за публикацию под заголовком «Стереть Сирию с лица земли». Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

По словам представителей обвинения, Носик «имел умысел возбуждения ненависти и вражды к группе „сирийцы“ по национальному и территориальному признаку».

Сам Носик себя виновным не признает. В своем последнем слове он попросил суд вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока заключения.

Дело против Носика возбудили из-за поста в его «Живом журнале» под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и высказываний Носика в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок Сирии. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни».

UPD (14:18): Антона Носика приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в экстремизме. Об этом из зала Пресненского суда Москвы сообщает корреспондент интернет-издания «Медуза».

Прокурор просил приговорить блогера к двум годам лишения свободы. Носик в суде отметил, что за год, прошедший с момента публикации про Сирию, никто не пытался добиться ее удаления.