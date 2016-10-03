Блогер Антон Носик опубликовал в «Живом Журнале» текст своего последнего выступления на судебном процессе по делу об экстремизме.

Дело против Носика возбудили из-за поста под заголовком «Стереть Сирию с лица земли» и его высказываний в эфире радиостанции «Эхо Москвы» по поводу бомбардировок страны. По мнению следствия, слова Носика возбуждают ненависть по национальному признаку. В его выступлении на радио эксперты также нашли «лингвистические и психологические признаки возбуждения розни».

Сам Носик себя виновным не признает. В своем последнем слове он попросил суд вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока заключения.

Обвинение в моем деле не предприняло ни малейшей попытки доказать, что я имел преступный умысел, как сказано во первых строках обвинительного заключения. Откуда им известно об этом умысле? Может, они представили свидетелей, с которыми я этим умыслом делился? Или перехватили какие-то мои сообщения, письма, черновики, на которых основано суждение о моем намерении подорвать основы конституционного строя России? А может, в расследовании дела участвовал опытный телепат, который залез в мою голову и прочел там преступные мысли? Я готов допустить и такое, но почему-то в двух томах моего уголовного дела нет заключения от этого ценного специалиста. Так что отмечу: субъективную сторону преступления обвинение вообще не сочло нужным доказывать. Ни в этом зале, ни на этапе предварительного следствия такой вопрос вообще не поднимался Антон Носик

Одновременно с этим Носик указал на несоблюдение презумпции невиновности и поиск следствием новых экспертов, готовых найти в выступлениях блогера признаки экстремизма. Также он озадачился вопросом, почему «за целый год, прошедший со времени публикации поста и его перепечатки в целом ряде СМИ, ни один защитник основ конституционного строя не предложил убрать этот материал из открытого доступа». Вызвавший скандал пост и сейчас доступен в его блоге.