В суде по делу об убийстве Бориса Немцова прокурор Мария Семененко озвучила сумму, которую предполагаемые убийцы политика получили от заказчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 000 000 рублей получили

убийцы Бориса Немцова

По ее словам, члены группы, которые согласились совершить убийство за такую сумму, четко распределили роли, продумали план, купили оружие и средства связи, а также подготовили транспорт.

Прокурор отметила, что, кроме находящихся на скамье подсудимых фигурантов, в деле также есть «ряд неустановленных лиц».

Процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова стартовал в Москве в понедельник, 3 октября. Дело рассматривает Московский окружной военный суд.

На скамье подсудимых — пятеро выходцев из Чечни — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шагит Губашев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Всем им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Вину они не признают. Заказчиком убийства Немцова Следственный комитет называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. По некоторым данным, он может находиться в Чечне.