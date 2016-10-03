Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки информации о том, что девять пациентов Научно-исследовательского института глазных болезней имени Гельмгольца потеряли зрение после введения некачественного лекарства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“). В рамках уголовного дела назначены необходимые судебно-экспертные исследования по установлению степени вреда здоровью и изучению химического состава медицинского препарата», — пояснила представитель ГСУ.

Следователи установили, что потерпевшим сделали не зарегистрированные согласно инструкции инъекции в глазное яблоко препарата «Авастин». В результате у них наступила частичная потеря зрения.

Сейчас следователи допрашивают сотрудников клиники, отвечающих за приобретение и хранение лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что девять человек полностью потеряли зрение после того, как в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата «Авастин». Позже директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай сообщил журналистам о том, что Росздравнадзор проведет проверку в институте.

Производитель препарата «Авастин», швейцарская компания «Ф. Хоффманн-ля Рош», заявил, что не поставляла это лекарство НИИ имени Гельмгольца. Там также отметили, что препарат не предназначен для применения в офтальмологии, что указано в инструкции.