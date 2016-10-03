Президент России Владимир Путин предложил США снять антироссийские санкции, возместив причиненный ими ущерб, а также отменить «закон Магнитского» и сократить войска в странах, вступавших в НАТО с 2000 года. Условия перечислены в президентском законопроекте, который приостанавливает действие соглашения с США об утилизации оружейного плутония.

Действие договора приостанавливается в связи «с коренным изменением обстоятельств, возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации». В законопроекте говорится, что штаты не выполняют своих обязательств по соглашению. Согласно документу, при выполнении перечисленных Путиным условий соглашение может быть возобновлено.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, предусматривающий приостановку действия договора с США об утилизации оружейного плутония. Российское министерство иностранных дел должно уведомить американскую администрацию о таком решении.

Соглашение об утилизации плутония, который больше не нужен для обороны стран, Россия и США подписали в 2000 году.