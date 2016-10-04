Министерство юстиции подготовило законопроект, который должен решить проблему дефицита ресурсов на подавление бунтов в колониях, возникшую после преобразования внутренних войск МВД в Росгвардию. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Из него следует, что раньше Федеральная служба исполнения наказаний могла обратиться к внутренним войскам, чтобы они предоставили авиацию для переброски спецназа в места конфликтов. Теперь же в Росгвардии заявили, что «обеспечение перевозок сил уголовно-исполнительной системы воздушным транспортом» не входит в задачи ведомства.

В Минюсте отмечают, что без своевременного пресечения «чрезвычайных обстоятельств» в колониях «создаются благоприятные условия для возникновения массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, а также совершением погромов и поджогов». При этом число бунтов только увеличивается — с 12 случаев за весь 2012 год до девяти только в первой половине 2016-го. Кроме того, «все более изощренными и агрессивными» становятся и действия самих осужденных.

Чтобы решить эту проблему, министерство предложило обязать федеральные органы исполнительной власти предоставлять ФСИН транспорт для переброски спецназа для подавления бунтов. Сейчас проект находится на этапе общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин заявил о создании национальной гвардии — специального подразделения на базе внутренних войск МВД. В его состав вошли от 350 до 400 тысяч человек из числа сотрудников ОМОНа, СОБРа и ФГУП «Охрана». Среди их основных задач значатся обеспечение общественного порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана гособъектов, содействие пограничным службам, контроль над оборотом оружия и осуществление вневедомственной охраны. При этом служащие нацгвардии могут применять силу и оружие без предупреждения, а также проводить задержания.