Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову за нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека в отношении него. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона».

Как отмечает издание, в решении ЕСПЧ говорится, что заявитель требовал один миллион евро в качестве компенсации морального вреда, а правительство оспорило это требование как «чрезмерное и необоснованное». ЕСПЧ признал, что в отношении Белоусова были нарушены статьи 3, 5, 6 и 11 Конвенции и посчитал, что «его страдания не могут быть компенсированы лишь установлением факта нарушения».

Вместе с тем в своих жалобах Белоусов назвал решение о своем аресте «необоснованным и нарушающим статью 5 Конвенции, которая гарантирует право на свободу и безопасность». Также он указывал на нарушение статьи 3, запрещающей пытки, в связи с условиями предварительного заключения и содержания «в металлической клетке или прозрачном боксе во время слушаний в российском суде».

Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия должна будет в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу выплатить Белоусову полную сумму компенсации, а также любой налог, который может быть на нее наложен, конвертированные в рубли по курсу, действующему на дату выплаты.

Ярослава Белоусова задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года. По версии следствия, он бросал камни и куски асфальта в полицейских и участвовал в прорыве полицейского оцепления. В феврале 2014 года он был осужден на два с половиной года заключения, впоследствии срок уменьшили на три месяца. В сентябре 2014-го он вышел на свободу. При этом Ярослав Белоусов стал первым фигурантом «болотного дела», который полностью отбыл отведенный ему срок наказания.