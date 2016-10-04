ЕСПЧ обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела»
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 12,5 тысячи евро компенсации фигуранту «болотного дела» Ярославу Белоусову за нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека в отношении него. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона».
Как отмечает издание, в решении ЕСПЧ говорится, что заявитель требовал один миллион евро в качестве компенсации морального вреда, а правительство оспорило это требование как «чрезмерное и необоснованное». ЕСПЧ признал, что в отношении Белоусова были нарушены статьи 3, 5, 6 и 11 Конвенции и посчитал, что «его страдания не могут быть компенсированы лишь установлением факта нарушения».
Вместе с тем в своих жалобах Белоусов назвал решение о своем аресте «необоснованным и нарушающим статью 5 Конвенции, которая гарантирует право на свободу и безопасность». Также он указывал на нарушение статьи 3, запрещающей пытки, в связи с условиями предварительного заключения и содержания «в металлической клетке или прозрачном боксе во время слушаний в российском суде».
Согласно постановлению ЕСПЧ, Россия должна будет в течение трех месяцев со дня вступления постановления в законную силу выплатить Белоусову полную сумму компенсации, а также любой налог, который может быть на нее наложен, конвертированные в рубли по курсу, действующему на дату выплаты.
Ярослава Белоусова задержали спустя месяц после столкновений на Болотной площади 6 мая 2012 года. По версии следствия, он бросал камни и куски асфальта в полицейских и участвовал в прорыве полицейского оцепления. В феврале 2014 года он был осужден на два с половиной года заключения, впоследствии срок уменьшили на три месяца. В сентябре 2014-го он вышел на свободу. При этом Ярослав Белоусов стал первым фигурантом «болотного дела», который полностью отбыл отведенный ему срок наказания.
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