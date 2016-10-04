С 1 января 2017 года в России начнут применять новый вид уголовного наказания — принудительные работы. Об этом замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал ТАСС.

По его словам, принудительные работы — это еще одна альтернатива лишению свободы, так как «нахождение в исправительных центрах, несмотря на их название, можно сравнить с работой вахтовиков».

Приговоренные к принудительным работам будут жить в общежитиях без какой-либо специальной охраны и смогут свободно пользоваться мобильными телефонами и интернетом и даже покидать территорию центра с разрешения администрации. При этом после отбытия одной трети срока наказания осужденному могут разрешить проживать с семьей за пределами центра, но в том же муниципальном образовании. А спустя шесть месяцев работники смогут уйти в оплачиваемый отпуск на 18 дней. У них не будет лишь права самостоятельно выбрать или поменять работу, в чем и заключается наказание.

Власти включили принудительные работы в Уголовный кодекс еще в декабре 2011 года. Эту меру должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров внедрение нового вида наказания отложили сначала до 2014 года, а затем — до 2017-го. Теперь центры готовы принимать осужденных. Первые четыре учреждения заработают в Тюменской и Тамбовской областях, а также в Ставропольском и Приморском краях. Кроме того, с 2017 года заработают специальные участки для осужденных к принудительным работам в Архангельской, Новосибирской, Самарской и Смоленской областях, а также в Башкортостане, Карелии и Забайкальском крае. Все вместе они смогут принять почти 900 человек.