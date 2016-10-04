В министерстве образования и науки займутся разработкой просветительского курса лекций для старшеклассников и студентов, который будет посвящен «воспитанию устойчивости молодежи к антиобщественным явлениям». Об этом сообщают «Известия».

В ведомстве планируют до конца года разработать и разослать не менее чем в 50 регионов учебно-методические материалы для организации «антитеррористического и антиэкстремистского просвещения учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений». Материалы будут включать в себя курс лекций по вопросам профилактики экстремизма и противодействия терроризму (не менее десяти часов), учебные и контрольно-измерительные методички, а также тематические видеоролики.

Кроме того, в Минобрнауки разработают единый информационный ресурс, посвященный профилактике терроризма, на котором будут размещать анонсы планируемых мероприятий, а также данные, подготовленные по итогам уже проведенных форумов, конференций и семинаров. Представители ведомства уточнили, что «создание интернет-ресурса с информацией об антиэкстремистских и антитеррористических мероприятиях федерального и регионального уровней будет способствовать повышению эффективности их проведения, качественному информационному сопровождению, а также поможет вовлечь в профилактическую деятельность детей и молодежь».

Отмечается, что позднее для обобщения результатов работы Минобрнауки создаст «Интерактивную карту антитеррористической деятельности в образовательных организациях и научных учреждениях».