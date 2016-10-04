Министерство юстиции признало организацию «Международный мемориал» «иностранным агентом». Об этом сообщает интернет-издание «Медуза» со ссылкой на главу образовательных программ организации Ирину Щербакову.

По словам Щербаковой, ведомство сочло политической деятельностью критические заявления «Международного мемориала» в адрес закона об «иностранных агентах».

«Нам вменяется в вину критика закона об „иностранных агентах“, с которой „Международный мемориал“ много раз выступал, критика объявления Сахаровского центра „иностранным агентом“, заявление по поводу убийства Немцова о том, что ответственность за него несет власть, наше заявление по поводу событий на востоке Украины в 2014 году», — заявила Щербакова.

У «Международного мемориала» есть 15 дней, чтобы оспорить решение Минюста.

Ранее в реестр «иностранных агентов» вошли правозащитный центр «Мемориал» и информационно-просветительский центр «Мемориал». Организация «Международный мемориал» ставит перед собой задачу сохранять память о политических репрессиях в стране и их жертвах.

Действующее законодательство признает некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за границы и занимаются политической деятельностью. К иноагентам предъявляются особые требования, касающиеся распространения информации в СМИ и интернете. Все их публикации должны сопровождаться отметкой о том, что их автором является иностранный агент. В противном случае НКО могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.