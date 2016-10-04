Диссертационный совет Уральского федерального университета отложил заседание по вопросу о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора наук после жалоб на плагиат в его диссертации. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com.

Вопрос должны были решить на заседании во вторник, 4 ноября, однако его рассмотрение решили перенести. За это проголосовали единогласно все члены совета.

О переносе заседания попросил сам Мединский, который находится в командировке в Казахстане. Его поддержала Высшая аттестационная комиссия. Новая дата заседания пока неизвестна, но по решению совета оно должно состояться в течение двух месяцев.

В 2011 году на базе Российского государственного социального университета Владимир Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков». В 2016 году участники проекта «Диссернет», который борется с плагиатом в диссертациях, проанализировали работу министра и заявили, что нашли в ней большое количество заимствований. Участвовавшие в анализе доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский также усомнились в научной ценности исследования Мединского. После этого ученые вместе в представителями «Диссернета» внесли в Высшую аттестационную комиссию заявление о лишении Мединского ученой степени.

Министр, комментируя ситуацию с возможным лишением его степени доктора исторических наук, заявил, что «это возврат во времена СССР, когда господствовало единомыслие».